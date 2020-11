ufficiale Asamoah Gyan torna in patria dopo 17 anni. Ha firmato con il Legon Cities

A distanza di 17 anni da quando lasciò il Ghana per vestire la maglia dell'Udinese Asamoah Gyan, attaccante classe '85 e recordman della Nazionale africana, è tornato in patria per firmare con il Legon Cities dove con tutta probabilità chiuderà una carriera che lo ha visto protagonista in due continente: quello europeo e quello asiatico. Gyan, ex anche del Modena in Italia, dopo aver giocato in Francia (Rennes) e Inghilterra (Sunderland) ha iniziato a girovagare per l’Asia vestendo le maglie di Al-Ain eAl-Ahli negli Emirati Arabi, Shanghai SIPG in Cina e North East United in India, con in mezzo una nuova avventura europea con i turchi del Kayserispor