ufficiale Atlanta United, saluta Frank De Boer. Risoluzione consensuale per l'ex Inter

Dopo un anno e mezzo, finisce l’avventura di Frank De Boer alla guida dell’Atlanta United. La franchigia, che milita in MLS, ha infatti annunciato la separazione consensuale dall’ex allenatore, approdato in Georgia nel dicembre 2018. Con lui salutano anche i collaboratori Orlando Trustfull e Bob de Klerk, nonché il video analyst Erwin Koenis.

“Voglio ringraziare Frank per la sua leadership e il suo impegno - spiega il presidente Darren Eales - sotto la sua guida abbiano raggiunto ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale”. Con De Boer, l’Atlanta (campione nel 2018) è arrivata alle semifinali playoff, perse contro Toronto, nella MLS 2019. Per quanto riguarda il 2020, al momento dello stop il club era primo in classifica nella Eastern Conference dopo due giornate. De Boer ha inoltre vinto la Lamar Hunt U.S. Open Cup e la Campeones Cup. “Sono grato per l’opportunità avuta - dice l’olandese - è stata una magnifica esperienza per cui voglio ringraziare tutti”.