UFFICIALE: Bayern Monaco, ecco Odriozola dal Real Madrid

Il Bayern Monaco rende noto con un comunicato ufficiale l'acquisto di Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il terzino destro si trasferisce in Baviera con la formula del prestito fino al termine della stagione. Classe 1995, il terzino ha giocato solamente 5 partite.

#FCBayern have signed @alvaroodriozola on loan until the end of the season ✍️#MiaSanMia pic.twitter.com/BDPRkTDLSi

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 22, 2020