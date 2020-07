Rinnovo e cessione in prestito per Lars Lukas Mai. Il difensore, classe 2000, ha firmato un nuovo accordo coi bavaresi fino al 30 giugno 2023 e ufficializzato al contempo il suo passaggio a titolo temporaneo al Darmstadt. Nella prossima stagione il giovane talento del Bayern Monaco si farà così le ossa in Bundesliga 2.

Questo l'annuncio:

ℹ️ Defender Lars Lukas #Mai has extended his contract at #FCBayern by one year until 2023 and will also join @sv98 on loan for the 2020/21 season.

📰 https://t.co/cfvIR7d95q

— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 21, 2020