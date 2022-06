ufficiale Bayern Monaco, nuovo prestito per Mai. Il difensore passa al Lugano

Nuovo prestito per Lars Lukas Mai. Il difensore, rientrato alla base dopo una stagione al Werner Brema, lascerà nuovamente il Bayern Monaco. Come si legge sul sito ufficiale della società tedesca, il giocatore passerà a titolo temporaneo al Lugano per la prossima stagione.