ufficiale Benfica, Krovinovic ritorna in prestito al West Bromwich

Dopo la promozione in Premier League ottenuta nella passata stagione, il West Bromwich ha confermato il prestito dal Benfica di Filip Krovinovic. Il fantasista croato ha collezionato 43 presenze in Championship con tre gol e quattro assist: "E' un vero piacere tornare in questa famiglia - ha detto il giocatore al sito ufficiale del club -. So che ci è voluto un po' di tempo ma ora sono qui e questa è la cosa più importante. E’ come tornare a scuola dopo le vacanze estive. Vedere i tuoi amici è una delle cose migliori della tua vita".