ufficiale Borussia Dortmund, Hey Jude! Ha firmato il crack Bellingham

vedi letture

Dopo il video postato sul profilo Twitter, il Borussia Dortmund ha ufficializzato la firma di Jude Bellingham. Il centrocampista classe 2003, si legge, arriva dal Birmingham City e ha firmato con il club della Ruhr un contratto a lungo termine. Colpo in prospettiva per i gialloneri che si sono aggiudicati un prospetto molto interessante per il futuro in un'operazione dal costo di 25 milioni.