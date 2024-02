Birmingham City, Kevin Long vola in MLS: giocherà con Insigne e Bernardeschi

Kevin Long, difensore irlandese classe '90, lascia il Birmingham City e vola in MLS, dove vestirà la maglia del Toronto FC, squadra dove militano gli italiani Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi.

The Club can confirm that Kevin Long has completed a permanent move to MLS side FC Toronto.

Wishing you all the best, Longy! 💙

