ufficiale Calegari dal Fluminense a Los Angeles. Era stato cercato dall'Udinese

Nuova avventura per Lucas Calegari, terzino brasiliano classe 2002 accostato all'Udinese nel mercato scorso e in passato anche alla Fiorentina. Non sarà in Serie A però il suo futuro, almeno non quello più prossimo: il Fluminense ha ufficializzato il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto fino al termine dell'anno solare 2023 al Los Angeles Galaxy.