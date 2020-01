Il Celtic rende noto l'acquisto dell'attaccante polacco Patryk Klimala. 21 anni, il giocatore arriva dallo Jagiellonia e ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con i campioni di Scozia.



