ufficiale Colombia, Carlos Queiroz non è più il commissario tecnico della Nazionale

Carlos Queiroz lascia la panchina della Colombia. La Federcalcio e il CT hanno deciso di interrompere consensualmente il rapporto professionale. "Per la FCF è stato un orgoglio avere Queiroz per quasi due anni, in cui ci ha trasmesso tutta la sua capacità lavorativa, la conoscenza e l'esperienza. Il contributo che ci lascia servirà per continuare lo sviluppo dei progetti che si stanno portando avanti con tutte le squadre nazionali del nostro Paese. Auguriamo il meglio al professor Carlos Queiroz e alla sua squadra per i loro futuri piani di carriera".