La Federcalcio del Qatar ha annunciato che il mandato dell'allenatore portoghese Carlos Queiroz come capo allenatore della nazionale del Qatar è terminato di comune accordo tra le due parti. La QFA esprime la sua sincera gratitudine all'allenatore Queiroz per la sua incrollabile dedizione, leadership e contributo durante il suo mandato come capo allenatore della squadra nazionale, augurandogli successo nei suoi impegni futuri. Al suo posto la Federcalcio del Qatar ha annunciato che l'allenatore spagnolo Marquez Lopez assumerà la guida della nazionale del Qatar. L'allenatore guiderà la nazionale del Qatar alla Coppa d'Asia 2023, che si disputerà in Qatar a gennaio del prossimo anno.

The Spanish coach ‘Lopez ‘ appointed as the coach of our national team! 👨‍🏫🇶🇦

Best wishes for success and prosperity with #AlAnnabi 💪. pic.twitter.com/Ppdxr7X5Ib

— Qatar Football Association (@QFA_EN) December 6, 2023