UFFICIALE: Colpo del Chelsea, dal Lipsia arriva il centravanti tedesco Timo Werner

Timo Werner vestirà la maglia del Chelsea. L'attaccante del Lipsia ha raggiunto un accordo con il club inglese e si trasferirà a Londra a partire dal primo luglio. Il 24enne tedesco terminerà la stagione di Bundesliga e poi si sottoporrà alle visite mediche, prima di unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. I Blues pagheranno una clausola di oltre 50 milioni.

We have some @TimoWerner news for you! 👀

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020