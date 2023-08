ufficiale Dalla MLS alla Saudi Pro League. Zelarayan firma con l'Al Fateh

I club arabi pescano anche dalla Major League Soccer e portano via una delle stelle della Eastern Conference. Lucas Manuel Zelarayán, trequartista armeno (ma nato a Cordoba, in Argentina), è un nuovo giocatore dell'Al-Fateh: il classe 1992 lascia Columbus (con cui ha messo a referto 11 reti e 6 assist in 20 partite stagionali) e firma un contratto fino al 30 giugno 2026.