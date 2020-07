Dopo la sconfitta rimediata nell'ultima giornata di Premier League contro il Bournemouth, l'Everton ha ufficializzato il ritiro di Leighton Baines. Erano giorni che si parlava del suo futuro e Ancelotti aveva già annunciato una decisione del 35enne nel weekend. "Leighton Baines ha confermato che si ritira dal calcio dopo una favolosa carriera da professionista di 18 anni e dopo aver fatto la sua 420esima e la sua ultima presenza con l'Everton contro il Bournemouth. Arrivato dal Wigan Athletic nell'estate del 2007, con le sue 348 partite in Premier League si colloca al terzo posto nella lista delle presenze di tutti i tempi del club", recita il comunicato dell'Everton che poi lo ha salutato con un bellissimo video pubblicato su Twitter:

🔵 | Leighton Baines has announced his retirement from football.

Thank you for everything, Leighton. 💙 pic.twitter.com/mhYYWiPHHB

— Everton (@Everton) July 26, 2020