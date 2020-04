ufficiale FFF annuncia stop dei campionati in Francia: "Ci saranno 2 retrocessioni"

Noël Le Graët, presidente della Federcalcio francese, ha confermato a Le Telegramme lo stop dei campionati di Ligue 1, Ligue 2, National e D1 femminile. "Abbiamo informato il Comex (comitato esecutivo della FFF, n.d.r.), che queste quattro competizioni sono definitivamente interrotte per la stagione 2019/2020. Era impossibile, secondo le direttive della UEFA, considerare una ripresa in autunno. Ora dovremo applicare i regolamenti: ci dovrebbero essere quindi due promozioni e due retrocessioni per la Ligue 2, mentre in Ligue 1 avremo due retrocessioni. Per determinare la classifica, conteranno i risultati maturati alla 27esima giornata. A meno che la Coppa di Francia, che è una nostra priorità, non possa essere giocata". Giova ricordare, a tal proposito, che la finale dovrebbe disputarsi tra Saint-Etienne e Paris Saint-Germain. I primi, quartultimi in classifica, accederebbero all'Europa League solo in caso di vittoria.