ufficiale Fulham, anche ad agosto è tempo di Castagne. Ecco l'ex Atalanta

Timothy Castagne è un nuovo giocatore del Fulham. L'ex Atalanta lascia così il Leicester, trasferendosi a titolo definitivo a Londra. Accordo fino al 2027 con opzione per un'ulteriore stagione.

Castagne indosserà la maglia numero 21. Queste le sue prime parole da cottager: "mi sento benissimo. È stata una lunga finestra di mercato ma alla fine sono qui e sono felice. Mi sento sollevato, non vedo l'ora di giocare". 27 anni, Castagne era arrivato a Leicester nell'estate del 2020 e l'esperienza è terminata in modo traumatico, con la retrocessione in Championship. Messo sul mercato, in questo inizio stagione il belga non è mai stato impiegato da Enzo Maresca, che lo ha convocato in 3 occasioni senza mai metterlo in campo.