Attraverso i propri canali ufficiali, il Cardiff ha annunciato che il difensore Filip Benkovic è stato richiamato dal Leicester e che quindi rientra dal prestito concordato in estate. Le Foxes, invece, comunicano la cessione temporanea del centrocampista Matty James al Coventry.

#CardiffCity can confirm that Filip Benković has been recalled by parent club Leicester City.

We'd like to thank Filip for his services and wish him the best for the future.#CityAsOne pic.twitter.com/OkbmI7JAjE

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 6, 2021