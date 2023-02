Era nell'aria, adesso è ufficiale: Andre Ayew è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. A renderlo noto è il club inglese sul proprio sito, spiegando come il ghanese, svincolato dopo l'ultima parentesi all'Al Sadd, abbia firmato un contratto valido fino al termine della stagione.

Nottingham Forest is delighted to welcome Ghana captain André Ayew to The City Ground! 😍#WelcomeAndré 🇬🇭

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023