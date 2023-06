Oltre al rinnovo automatico di Aurier, il Nottingham Forest ha dato notizia dell'addio a parametro zero di sei calciatori. Fra questi spiccano due nomi di primo piano del panorama della Premier League: André Ayew e Jesse Lingard.

Gli altri giocatori svincolati sono Cafú, Jack Colback, Jordan Smith e Lyle Taylor.

#NFFC can confirm its retained list following the conclusion of the 2022/23 @premierleague campaign.

— Nottingham Forest (@NFFC) June 2, 2023