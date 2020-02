Un vecchio obiettivo di mercato del Milan vola negli USA. Rodolfo Pizarro, trequartista messicano classe 1994, si trasferisce all'Inter Miami, squadra di proprietĂ di David Beckham. L'ex Monterrey, dunque, comincia una nuova avventura e rimanda ancora una volta lo sbarco in Europa.

Bienvenido, @Rpizarrot!

The 26yr old Mexican midfielder joins #InterMiamiCF as our second Designated Player for the 2020 season.

🗞️https://t.co/NwCxRQzyRC pic.twitter.com/7sRh5mWfI8

