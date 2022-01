ufficiale Rodolfo Pizarro lascia l'Inter Miami e va in prestito al Monterrey

Dopo due anni a Miami, Rodolfo Pizarro torna a casa. Il Monterrey ha annunciato l'acquisto in prestito del trequartista messicano, che ha collezionato 35 presenze in Nazionale. Classe 1994, Pizarro giocherà fino al 31 dicembre in patria.