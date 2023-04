Il Borussia Mönchengladbach blinda uno dei suoi gioielli. Joseph Michael Scally, terzino destro classe 2002, ha rinnovato il suo contratto di un'altra stagione, portando la nuova scadenza al 30 giugno 2027. Arrivato a gennaio del 2021 dal New York City, ha disputato ventotto presenze in stagione, mettendo a segno un gol

𝙒𝙚'𝙧𝙚 𝙡𝙞𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝘼𝙢𝙚𝙧𝙞𝙘𝙖𝙣 𝙗𝙤𝙮 🐎💚@jjscally_10 has extended his Borussia contract by one year until 2027 ➡️ https://t.co/DRMUkzdi87 pic.twitter.com/mpYqmoROaf

— Gladbach (@borussia_en) April 20, 2023