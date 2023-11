ufficiale L'Al-Ittihad non aspetta, esonerato Espirito Santo a un mese dal Mondiale per Club

Gli arrivi in estate di Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe e Jota hanno inevitabilmente alzato l'asticella. E così, l'Al-Ittihad si aspettava un inizio di stagione più convincente; invece, la squadra di Gedda è sesta in classifica nella Saudi Pro League, con 21 punti conquistati in 12 incontri e già a 11 lunghezze di distacco all'Al-Hilal capolista.

Cinque partite senza vittorie in campionato e la clamorosa sconfitta di lunedì nella Champions asiatica contro i modesti iracheni dell'Al Quwa Al Jawiya hanno portato il club a valutare attentamente la posizione del tecnico Nuno Espirito Santo, che ieri sera, a sorpresa, è stato esonerato. Fatale anche un rapporto non proprio idilliaco con alcuni giocatori, tra cui anche lo stesso Benzema. Adesso, a poco più di un mese dall'inizio del Mondiale per Club (l'Al-Ittihad ci sarà perché campione del Paese ospitante), si cerca un nuovo allenatore.