Adesso è ufficiale: Rodrigo Moreno è un nuovo calciatore del Leeds. L'attaccante spagnolo, classe '91, ha detto addio a titolo definitivo al Valencia e firmato un contratto quadriennale col club neo-promosso in Premier League.

Questo l'annuncio:

