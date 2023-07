ufficiale Anche in Qatar fanno sul serio sul mercato, Rodrigo lascia il Leeds per l'Al Rayyan

Anche in Qatar si danno da fare in chiave mercato: Rodrigo Moreno Machado, noto semplicemente come Rodrigo, lascia il Leeds United e approda all'Al Rayyan. 32 anni, brasiliano naturalizzato spagnolo, l'attaccante chiude la sua esperienza in Inghilterra dopo tre stagioni nelle quali ha raccolto 97 presenze, segnando 28 reti. Amaro il finale, con i whites retrocessi in Championship.