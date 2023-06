ufficiale Liverpool, dopo l'esordio in Champions il giovane Ramsay va a farsi le ossa

Salito in prima squadra con il Liverpool nella stagione scorsa, in cui ha avuto modo anche di esordire in Champions League, la prossima annata per Calvin Ramsay sarà da passare altrove, alla ricerca di minuti che aiutino nella crescita.

Ufficiale il trasferimento in prestito dal Liverpool al Preston North End del terzino 18enne, in seconda serie d'Oltremanica, a partire dal 1° luglio.