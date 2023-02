ufficiale Marcelo torna a casa. L'ex Real Madrid di nuovo al Fluminense dopo 16 anni

Ufficiale l'inizio di una nuova avventura per Marcelo, ex difensore del Real Madrid che a fine estate si è accasato all'Olympiacos e ha di recente risolto il proprio contratto con il club greco. Ritorno a casa per il 34enne terzino, che giocherà di nuovo per il club in cui ha esordito da professionista nel lontano 2005 e lasciato nel 2007 per intraprendere l'indimenticabile avventura nel Real Madrid capace di vincere tutto. Ha firmato un contratto biennale con opzione per andare avanti fino al termine dell'anno solare 2025.