Nuova avventura per Ravel Morrison. L'ex centrocampista tra le altre della Lazio lascia temporaneamente lo Sheffield United per trasferirsi in prestito al Middlesbrough, in Championship. Ennesimo tentativo, questo, di rilanciare la sua controversa carriera. Non è un caso, d'altronde, che il 'Boro' rappresenti il suo nono cambio di maglia negli ultimi sei anni.