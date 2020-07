ufficiale Nacional de Madeira, triennale all'italiano Riccardo Piscitelli

Come vi avevamo anticipato continuerà in Portogallo l'avventura di Riccardo Piscitielli, portiere 26enne 26enne. Il giocatore ex Benevento è stato ufficializzato quale nuovo innesto del Club Desportivo Nacional di Madeira. Per Piscitelli contratto triennale.