ufficiale Niente finale di Coppa di Francia per Saliba. Il comunicato dell'Arsenal

Con un comunicato ufficiale, l'Arsenal ha spiegato le ragioni della mancata proroga del prestito di William Saliba al Saint-Etienne. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il club francese, che sperava di contare sul giocatore per la finale di Coppa di Francia prevista per il 24 luglio contro il PSG: "In seguito alla notizia che William Saliba non estenderà il suo prestito a Saint-Etienne, vogliamo chiarire alcuni aspetti. Il nostro obiettivo è stato quello di proteggere il benessere del giocatore e gli interessi dell'Arsenal Football Club, rispettando al contempo le condizioni del prestito. Nonostante il prestito sia scaduto il 30 giugno, eravamo disposti a trovare un modo per permettere al ragazzo di giocare nella finale di Coppa il 24 luglio. Non avevamo alcun obbligo contrattuale. Poiché William sta tornando da un infortunio, abbiamo chiesto che seguisse un piano di allenamento in stretta collaborazione con i nostri medici, per assicurarsi che sia pienamente in forma per l'inizio della prossima stagione. Con nostra grande sorpresa non siamo stati in grado di raggiungere un accordo in questo senso e non vogliamo assolutamente rischiare il benessere di un giocatore dell'Arsenal.

Ci aspettavamo, inoltre, di non essere svantaggiati finanziariamente estendendo il prestito. Un'altra condizione ritenuta inaccettabile dal Saint-Etienne. William è deluso e lo sappiamo, ma lui ha capito che stiamo lavorando per proteggere i suoi interessi e quelli dell'Arsenal".