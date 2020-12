ufficiale Nizza, esonerato Patrick Vieira. Lo rimpiazza il suo vice Ursea

vedi letture

Patrick Vieira non è più l'allenatore del Nizza. A seguito del ko interno in Europa League contro il Bayer Leverkusen e la conseguente eliminazione dal torneo, il club della Costa Azzurra ha deciso di esonerare il tecnico, che era stato ingaggiato nell'estate del 2018. Al suo posto è stato promosso Adrien Ursea, vice di Vieira ed in passato anche di Lucien Favre. In Ligue 1 il Nizza si trova in undicesima posizione.