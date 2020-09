ufficiale Osasuna, Villar ai saluti. L'esperta ala all'Almeria per meno di 500mila euro

Rientrato nella rosa dell'Osasuna dopo il periodo trascorso in prestito al Rayo Vallecano nella scorsa stagione, l'esperta ala spagnola Juan Villar, classe 1988, scende di categoria e si accasa a titolo definitivo in Segunda Liga, ed in particolare all'Almeria. Questi ultimi, secondo i report che arrivano dalla penisola iberica, hanno speso meno di 500mila euro per aggiudicarsi il 32enne, con cui è stato sottoscritto un contratto fino al 2023.