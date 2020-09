ufficiale Real Sociedad, il terzino Rodrigues di nuovo ceduto in prestito. Va all'Eibar

Rientrato da poco in forza alla rosa del Real Sociedad, il terzino Kevin Rodrigues lascia nuovamente la formazione basca, e nuovamente a titolo temporaneo. Ufficiale infatti il trasferimento del mancino 26enne dalla doppia nazionalità franco-portoghese, che dopo l'esperienza al Leganes giocherà ancora in Liga spagnola, rimanendo peraltro nei Paesi Baschi: è stato ceduto in prestito all'Eibar per la prossima stagione.