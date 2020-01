© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Stephane M'Bia. L'ex centrocampista tra le altre di Siviglia e Olympique Marsiglia ha firmato per lo Shanghai Shenhua. Classe '86, M'Bia giocava già in Cina con la maglia del Wuhan Zall. Ad annunciare il trasferimento sono i canali ufficiali del suo nuovo club.