Lo Sheffield United ha annunciato sul proprio sito il rinnovo fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno, del tecnico Chris Wilder. Un rinnovo che arriva a poche ore dalla sfida contro il West Ham in campionato, in programma alle 21:00, e che premia il lavoro dell’allenatore, in carica dal 2016, che sta portando lo Sheffield a ridosso della zona europea.

Chris Wilder has signed a new long-term contract with the club ✍️

Following negotiations with the board, the Sheffield-born manager has signed a four-and-a-half year deal until the summer of 2024, with a club option for an additional year.#SUFC 🔴

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 10, 2020