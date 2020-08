ufficiale Sporting Lisbona, ecco Vitorino Antunes

Ricordato in Italia per le sue avventure con Roma, Lecce e Livorno, Vitorino Antunes (33) inizia una nuova esperienza. Dopo essersi svincolato dal Getafe ancor prima della sfida di Europa League contro l'Inter, il terzino portoghese ha trovato l'accordo con lo Sporting Lisbona, tornando dunque in Portogallo per i prossimi due anni.

Antunes manca dal suo paese ormai dal 2013, quando il Paços de Ferreira lo ha ceduto al Malaga.