Lo Sporting Lisbona ha reso noto l'ingaggio di Bruno Tabata (23). L'esterno offensivo, nazionale olimpico brasiliano, lascia la Portimonense per sottoscrivere un contratto quinquennale con lo Sporting Lisbona. Il commento del giocatore, in un paio di occasioni accostato anche all'Italia: "Il giorno più felice della mia vita, Realizzo uno dei miei principali sogni, giocare con una big europea".

