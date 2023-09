ufficiale 42 anni e non sentirli. Tabata torna all'Al-Rayyan dopo tre anni

Rodrigo Barbosa Tabata non vuole appendere gli scarpini al chiodo. Il trequartista brasiliano, a 42 anni, continuerà a giocare in Qatar: l'Al-Rayyan, club in cui aveva già militato dal 2011 al 2014 e dal 2015 al 2020, ha annunciato di averlo ingaggiato dall'Al-Sadd.

L'ex di Besiktas e Santos ha segnato 113 reti in 195 partite con il club di Doha.