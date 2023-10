ufficiale Tutto confermato, Ribalta si è dimesso dal ruolo di direttore al Marsiglia

Javier Ribalta non è più il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia. Come anticipato quest'oggi, il dirigente spagnolo ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di Director of Football dell'OM. Ecco di seguito quanto pubblicato sui social.