Le pagelle della Fiorentina - Ecco il miglior Sottil, anche Gonzalez in cattedra. Parisi di forza

Risultato finale: Fiorentina - Sassuolo 5-1

Christensen 6 - Poco lavoro da fare, Thorstvedt si rivelerà l’unica vera minaccia per tenere inviolata la porta. Ed infatti a inizio ripresa riuscirà a trafiggerlo.

Kayode 6 - Propositivo in partenza, sembra poter far male in combinata con Ikone. Solo in parte colpevole nell’azione del gol neroverde, sembra in ritardo.

Martinez Quarta 7 - Discreta prova a livello difensivo, senza grandi sbavature, ed impreziosita dal colpo di testa con cui marca il 2-0. Esce sommerso dagli applausi.

Dal 71’ Comuzzo 6 - Venti minuti più recupero da poter inserire nel curriculum. Assieme al cartellino giallo da difensore vecchio stampo che rimedia.

Ranieri 6,5 - Alcune volte pecca in fase di impostazione, ma quando c’è da sfoderare l’arte della difesa tradizionale sembra non avere rivali nella rosa della Fiorentina.

Parisi 7 - Qualche pasticcio sui primi palloni, poi si appropria di forza della fascia sinistra. Solamente la parte superiore del legno si frappone sulla strada tra lui e la rete.

Arthur 6,5 - Il Sassuolo pressa poco, così facendo permette che metta la palla in banca. Padrone dei possessi, riesce anche a mettere sul tabellino un assist, per Quarta.

Dall’80’ Lopez sv.

Duncan 6 - La sua partita inizia con due calci d’angolo velenosissimi, ma anche degli errori banali. Nel complesso comunque tiene il centrocampo nella sfida alla sua ex.

Ikone 6 - Semina avversari come birilli, mancando come da sua personale tradizione più che altro nella scelta. In uno slalom gigante però per poco non fa un gran gol.

Dal 46’ Gonzalez 7,5 - Tenuto a riposo nel primo tempo, si era conservato le energie per una ripresa in cui si erge a protagonista del match grazie alla doppietta segnata.

Barak 7 - Nel primo tempo si muove con passo legnoso e si nota poco. La ripresa però è tutt’altra storia: prima firma il poker, quindi serve l’assist a Gonzalez per il 5-1.

Sottil 7,5 - Occasione per lasciare il segno, sarà la presenza di Tressoldi a fronteggiarlo ma è più sicuro che mai. Miglior prova della stagione: un gol e due assist.

Dall’83’ Castrovilli sv.

Kouame 6 - Senza Nzola tocca a lui dar fiato a Belotti. Si impegna come sempre oltre il 100%, in alcune situazioni però sembra mancargli il movimento da nove di ruolo.

Dal 71’ Belotti 6 - Non ha grandi occasioni nello spezzone di gara a sua disposizione, anche se avrebbe servito una gran bella palla in favore di Sottil.

Vincenzo Italiano 7 - Testa prevalentemente al Club Brugge giovedì, tiene a riposo molti protagonisti. Ciononostante la Fiorentina entra bene in partita e, diversamente dal solito, al primo tiro nello specchio si trova avanti. Ad inizio ripresa il raddoppio e il gol di Thorstvedt che fa temere per un esito diverso dalla vittoria. Non sarà così: la Viola ribatte all’istante e finirà per sommergere i neroverdi sotto cinque gol.