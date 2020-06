Il portiere del Watford, Ben Foster, ha firmato il rinnovo del contratto con il club londinese. L'ex nazionale inglese, 37 anni, è sempre stato presente in Premier League in questa stagione, collezionando ben 89 parate. Resterà negli Hornets fino al 30 giugno 2022.

✍️ Goalkeeper @BenFoster has agreed a new two-year deal with #watfordfc. A @premierleague ever-present this season, the 37-year-old has made nearly 150 appearances in two spells with us. pic.twitter.com/FXnLPUhsXw

— Watford Football Club (@WatfordFC) June 9, 2020