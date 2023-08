ufficiale Weghorst flop in Premier League. L'olandese torna in Bundesliga

vedi letture

Wout Weghorst è tornato in Bundesliga. A darne l'annuncio l'Hoffenheim con un comunicato ufficiale. 31 anni, l'olandese arriva a titolo temporaneo dal Burnley.

Nella passata stagione il giocatore si era diviso tra Besiktas (9 reti in 18 partite) e Manchester United (2 reti in 31 partite). Quella dell'Hoffenheim è la seconda esperienza in Germania, dopo quella fortunata al Wolfsburg, dove tra il 2018 e gennaio 2022 ha segnato 70 reti in 144 partite. "Ho avuto alcune opportunità e ho riflettuto molto sul mio futuro nelle ultime settimane. I responsabili di TSG hanno fatto uno sforzo enorme per me e mi hanno mostrato molto apprezzamento. Questo mi ha davvero impressionato e mi sembra giusto essere qui ora. Quindi è tanto meglio che tutti i colloqui si siano conclusi positivamente e che il trasferimento a TSG sia stato completato" sono le prime dichiarazioni del giocatore, attraverso il sito ufficiale del club.