ufficiale Wolfsburg, il prossimo 30 giugno sarà addio con l'attaccante egiziano Marmoush

vedi letture

Non sarà al Wolfsburg il futuro prossimo di Omar Marmoush. Come informa lo stesso club di Bundesliga tramite un comunicato ufficiale, il prossimo 30 giugno (data di scadenza del suo contratto) si separeranno le strade con l'attaccante esterno classe 1999 della nazionale egiziana, che non rinnoverà il proprio contratto e sarà dunque libero di firmare con altre squadre a costo zero. Le ultime indiscrezioni lo vorrebbero all'Eintracht, che ha nel frattempo ufficializzato a sua volta la partenza di Kamada là davanti.