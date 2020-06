UFFICIALE: Zenit, mister Sergey Semak ha rinnovato per altre due stagioni coi biancazzurri

Sergey Semak ha rinnovato con lo Zenit. Il tecnico russo, ex calciatore classe '76 e alla guida del club di San Pietroburgo dal 29 maggio 2018, ha firmato un biennale con opzione per una terza ulteriore stagione. Questo l'annuncio ufficiale dei biancazzurri:

Sergei Semak: "This shows the trust the club’s management have in me"

The boss spoke to us after signing his contract extension

