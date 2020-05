Un club svizzero di quinta divisione vuole convincere Federer a darsi al calcio

Un club di quinta divisione in Svizzera sta provando a convincere Roger Federer a darsi al calcio. Il numero 3 della classifica del tennis mondiale, noto anche per la sua passione per il calcio e per essere tifoso del Basilea, negli scorsi giorni è stato contattato dall'FC Villarepos. Il presidente del club Pierre Schouwey ha spiegato a RMC Sport di aver inviato una maglia al giocatore con sopra il suo nome e il numero 20 (i Grandi Slam vinti in carriera dal tennista) insieme ad alcune proposte per provare a convincerlo a darsi al pallone.