Un sms per acquistare Ozil: il Fenerbahce chiede aiuto ai tifosi. I dettagli dell'iniziativa

Vie alternative per definire gli acquisti. Il Fernerbahce continua a cullare il sogno Mesut Özil, trequartista in scadenza con l'Arsenal nel 2021. E per farlo ha chiesto l'aiuto dei tifosi.

Il calciatore tedesco ha un costo del cartellino di circa sei milioni di euro e la società, in questo momento, può investire solo la metà della cifra necessaria per l'acquisto. Per l'altra metà, scrive il portale turco 'Fotospor', la dirigenza ha pensato bene di chiedere aiuto ai tifosi, che possono contribuire all'acquisto di Ozil con un sms dal valore di tre euro. "Se i fan del Fenerbahçe invieranno un milione di SMS per il trasferimento di Mesut Özil, saranno circa 3 milioni di euro. Oltre ai 3 milioni di euro che i fan metteranno, il management metterà anche 3 milioni di euro fuori dalla cassaforte e il trasferimento sarà completato", si legge.