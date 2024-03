Ufficiale Union Berlino, arriva il rinnovo per il difensore Paul Jaeckel

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Union Berlino ha annunciato il rinnovo del difensore Paul Jaeckel. Non sono stati resi noti i termini dell'accordo: il 25enne, arrivato nel 2021, ha giocato finora 61 partite con la squadra tedesca, di cui tre in UEFA Champions League, tre in UEFA Europa League e quattro in UEFA Europa Conference League. Ha anche un gol all'attivo, segnato contro lo Stoccarda nella nona giornata della Bundesliga 2022/23.

"Abbiamo vissuto molti momenti speciali come squadra negli ultimi anni", ha detto Jaeckel dopo la firma del suo nuovo contratto. "Ma questa stagione non è stata facile. Mi sono sempre sentito molto a mio agio in questi anni e ho avuto modo di crescere ulteriormente. Ecco perché non vedo l’ora di continuare a lavorare insieme".