United, Solskjaer esalta Bruno Fernandes: "Pensa con 2" di anticipo rispetto agli altri"

Dopo il pareggio dell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Brugge il Manchester United dovrà cercare la qualificazione al prossimo turno nella gara di domani ad Old Trafford. Sulla sfida si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: "Gli assenti? Tuanzebe e Fosu-Mensah stanno completando il loro percorso di recupero dai rispettivi infortuni, ma prima di averli con la prima squadra abbiamo bisogno che giochino qualche match con la formazione riserve. Per il resto abbiamo 25 giocatori a disposizione e in buona condizione. Anche gli allenamenti che abbiamo fatto sono stati positivi".

Il tecnico norvegese ha poi parlato di Bruno Fernandes, colpo del mercato di gennaio, andato in rete per la prima volta con il club inglese nel match di Premier League dello scorso weekend contro il Watford: "L'immaginazione calcistica di Bruno gli permette di pensare e muoversi con un paio di secondi di anticipo rispetto agli avversari. E se quell'idea non funziona è in grado di trovare un'alternativa. Sono qualità, queste, fondamentali per la nostra squadra".