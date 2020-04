Valverde: "Allenare Messi non può essere paragonato a nulla, è impressionante"

Intervistato da AS, l'ex allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato di Messi e della sua esperienza in blaugrana: "Allenare Messi non può essere paragonato a nulla. E' molto difficile dire se hai visto questo ciò ha fatto in allenamento. Vederlo da fuori impressiona e da vicino ancora di più".